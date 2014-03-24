В Одесі на Привозі оркестр виконав гімн ЄС

Ерл разом з музикантами та співаками, непомітно пробралися в рибний ряд ринку «Привоз» та виконали гімн Європейського союзу - «Оду до радості» Бетховена

Музиканти таким чином підтримали єдність України.

Після того, як оркестр закінчив грати, глядачі зустріли музикантів бурхливими оваціями.