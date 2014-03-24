В Одесі на Привозі оркестр виконав гімн ЄС
03:44, 24 березня 2014Політика
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Музиканти Одеського національного філармонійного оркестру під керівництвом Хобарта Ерла влаштували флеш-моб прямо на місцевому ринку Привоз.
В Одесі на Привозі оркестр виконав гімн ЄС / Культурометр
Ерл разом з музикантами та співаками, непомітно пробралися в рибний ряд ринку «Привоз» та виконали гімн Європейського союзу - «Оду до радості» Бетховена
Музиканти таким чином підтримали єдність України.
Після того, як оркестр закінчив грати, глядачі зустріли музикантів бурхливими оваціями.
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