Екс-міністра енергетики Ставицького оголосили у розшук

Колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького оголошено в розшук у рамках розслідування діяльності скандального бізнесмена, голови холдингу «ВЕТЭК» Сергія Курченка, повідомив журналістів генеральний прокурор України Олег Махніцький.

«Проводяться оперативно-розшукові роботи, і його (Ставицького - УНІАН) оголошено в розшук», - сказав Махніцький.

За словами генпрокурора, проти екс-міністра порушено кримінальну справу за статтею про розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Крім того, Ставицький, за даними Генпрокуратури, причетний до так званої схеми Курченка з реалізації скрапленого газу.

Читайте такожУ ГПУ вважають, що коштовності та гроші Ставицького підготували до вивезення з України

«До схеми Курченка має відношення й екс-голова Міненерговугілля, але він не один такий. У схемі брали участь інші чиновники міністерства енергетики», - сказав Махніцький, додавши, що в цих схемах були задіяні практично всі губернатори областей, а також вище керівництво Міністерства доходів і зборів України.

За словами Махніцького, попередні збитки, завдані державі діяльністю компаній Курченка, оцінюються в 1 млрд грн, проте остаточна сума уточнюється, оскільки ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня співробітники правоохоронних органів провели обшук у приміщеннях колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Як повідомив генпрокурор Олег Махніцький, правоохоронці знайшли й вилучили 42 кілограми золота й коштовностей, а також сотні тисяч доларів готівкою. Коштовності й гроші були упаковані й готові до перевезення за межі України. Зокрема, під час обшуку було затримано бухгалтера, яка обліковувала дорогоцінні речі й записувала їх у відповідну декларацію, яку можна було потім пред'явити офіційним органам при перетині кордону. Як припустили в Генпрокуратурі, таке перевезення цінностей могло бути не першим.

Фотогалерея: Скарби екс-міністра Ставицького: годинники за півмільйона, кілограми золота і 4,8 $ млн кешем