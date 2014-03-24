Кримські татари хочуть провести свій референдум - Джемілєв

Про це сказав народний депутат України, один з лідерів кримських татар Мустафа Джемілєв сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він нагадав, що на 29 березня призначено національний з'їзд кримських татар у Сімферополі. За його словами, одним з питань з'їзду буде питання самовизначення кримських татар. При цьому він зауважив, що питання до кінця не визначено, але воно не буде суперечити українському законодавству. "Питання про територіальну приналежність Криму там розглядатись не буде, там буде про форму співіснування, і від результатів референдуму і будуть визначатись наші подальші дії", - наголосив він.

Джамілєв розповів, що він під час своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним сказав, що "кримських татар не так багато, як росіян чи китайців - ми не будемо з вами воювати, ми будемо наші дії координувати з нашим керівництвом. Якщо українське керівництво нас покине, ми будемо думати".

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За його словами, кримських татар сьогодні хвилює питання, як довго буде продовжуватись окупація і що робитиме українська влада для звільнення своєї території від окупантів.

"Якщо найвищим проявом патріотизму є продовження співу нашими військовими українського гімну та з гордо піднятою головою покидати окуповану територію та залишати нас один на один з окупантами - це одна справа. Якщо вживаються якісь дії дійсно про звільнення - це інше питання", - наголосив Джемілєв, додавши, що кримські татари поки не бачать конкретних кроків української влади.

"Якщо передбачається про те, щоб надовго про нас забути... А людям потрібно якось жити - це одна форма поведінки", - зауважив він. Джемілєв підкреслив, що, наприклад, сьогодні постало питання про те, чи брати російські паспорти, оскільки всіх, хто працює в держустановах, звільняють як громадян України і потім приймають вже як громадян Росії.

Натомість, українська влада хоче ухвалити закон про окуповані території, де визначити, що будь-яка співпраця з окупантами буде каратися.

Водночас він переконаний, що рано чи пізно Крим буде звільнено. "Біженці до Росії будуть, і в першу чергу ті колабораціоністи, які відкрито зрадили своїй країні", - переконаний Джемілєв.