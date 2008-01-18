Ймовірний наступник Семенюк отримав добро у спецкомісії ВР
10:26, 18 січня 2008Політика
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Засідання відбулося учора
|Андрій ПОРТНОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови спецкомісії Валерій ПИСАРЕНКО.
За його словами, засідання комісії, на якому була розглянута кандидатура А.ПОРТНОВА, відбулося 17 січня.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує парламенту звільнити Валентину СЕМЕНЮК з посади голови Фонду держмайна і призначити представника БЮТ А.ПОРТНОВА.
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