Голова Донецької облради: Мовне питання вже більше 20 років - суцільна спекуляція

Для збереження цілісності України необхідне упровадження російської мови як другої державної, вважає голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з журналістами.

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«Мовне питання, сьогодні воно знову загострене, вже понад 20 років суцільна спекуляція. Найстрашніше, що на одні і ті самі граблі люди наступають і наступають», - зазначив Шишацький.

На його переконання, «якщо центральна влада заявляє, що вона готова поважати російську мову, депутати це підтримують, хай Верховна Рада ухвалює рішення».

На думку голови облради, з упровадженням в Україні другої державної мови зникнуть спекуляції з мовного питання, і збережеться цілісність країни.

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«Прийме Верховна Рада рішення про те, що російська мова – друга державна, тоді люди тут повірять, що це все серйозно, і всі спекуляції із цього приводу закінчаться. Я не бачу взагалі цієї проблеми. Порівняно із збереженням такої держави, як Україна це (мовне питання - УНІАН) взагалі не питання. Це повинно вирішитися швидко найближчим часом, якщо є, дійсно, відповідальність політиків за збереження цілісності України», - пояснив Шишацький.

Голова облради також підкреслив, що «в європейських країнах це звичайна практика – наявність двох державних мов».