Голова Донецької облради: Мовне питання вже більше 20 років - суцільна спекуляція
На думку Шишацького, з введенням в Україні другої державної мови збережеться цілісність країни.
Для збереження цілісності України необхідне упровадження російської мови як другої державної, вважає голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з журналістами.
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«Мовне питання, сьогодні воно знову загострене, вже понад 20 років суцільна спекуляція. Найстрашніше, що на одні і ті самі граблі люди наступають і наступають», - зазначив Шишацький.
На його переконання, «якщо центральна влада заявляє, що вона готова поважати російську мову, депутати це підтримують, хай Верховна Рада ухвалює рішення».
На думку голови облради, з упровадженням в Україні другої державної мови зникнуть спекуляції з мовного питання, і збережеться цілісність країни.
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«Прийме Верховна Рада рішення про те, що російська мова – друга державна, тоді люди тут повірять, що це все серйозно, і всі спекуляції із цього приводу закінчаться. Я не бачу взагалі цієї проблеми. Порівняно із збереженням такої держави, як Україна це (мовне питання - УНІАН) взагалі не питання. Це повинно вирішитися швидко найближчим часом, якщо є, дійсно, відповідальність політиків за збереження цілісності України», - пояснив Шишацький.
Голова облради також підкреслив, що «в європейських країнах це звичайна практика – наявність двох державних мов».