Україна не має наміру відключати Криму світло або воду - Дещиця
21:22, 24 березня 2014Політика
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Про це глава МЗС України повідомив у Гаазі.
Дещиця пообіцяв не відключати світло в Криму
Київ пообіцяв не відключати електроенергію в Криму. Про це заявив глава МЗС України Андрій Дещиця на прес-конференції в кулуарах засідання міжнародного саміту з ядерної безпеки, повідомляє ИТАР-ТАСС.
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"У Криму живуть наші громадяни і ми не маємо наміру відключати електроенергію або водопостачання Криму", - заявив він в Гаазі.
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