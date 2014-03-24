Турчинов викликав Яценюка і Тенюха на термінову нараду - прес-секретар



Про це УНІАН повідомила прес-секретар глави уряду Ольга Лаппо.

”Прем`єр-міністр Арсеній Яценюк з міністром оборони Ігорем Тенюхом - у в.о. президента Олександра Турчинова”, - сказала вона.

Напередодні про це заявив в ефірі програми ”Свобода слова” на телеканалі ICTV ведучий Андрій Куликов.

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”Сьогодні наш ефір повинен був почати прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк, але його викликав в.о. президента України Олександр Турчинов на термінову нараду з міністром оборони”, - сказав ведучий.

Ведучий висловив сподівання, що Яценюк встигне приєднатися до дискусії.

Раніше прес-служба уряду проанонсувала участь Яценюка в цій програмі в 21.25 в понеділок.