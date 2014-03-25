Моряки понівечили "Костянтина Ольшанського" перед штурмом - ЗМІ

Джерело "Думської" у Військово-морських силах України стверджує, що двигуни корабля українські моряки залили цементним розчином (за іншою інформацією - засипали піском).

Навігаційне обладнання і прилади управління вогнем просто розбили.

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У результаті росіянам довелося тягнути захоплений "Ольшанський" в базу на буксирі. Ремонт обійдеться Чорноморському флоту в круглу суму - простіше розпиляти корабель на метал.

"Команду ВДК, у тому числі командира Дмитра Коваленка, доставили до Сімферополя. Не виключено, що їх чекають репресії", - повідомляє видання.