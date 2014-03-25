У Польщі Жириновському порадили написати листа до психіатра

Політики та експерти, коментуючи можливий розподіл України, не добирали слів, передає ТСН.

Так, колишній посол Польщі в СРСР Станіслав Цьосек назвав Жириновського психічно хворою людиною і звернув увагу на те, що цей політик вже не вперше ображає представників інших країн чи національностей.

"Заспокойтеся! Навіщо нам накручувати ситуацію і кликати вовка з лісу?" - поставив риторичне запитання колишній посол Польщі в СРСР Станіслав Цьосек.

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А радник президента Польщі Броніслава Комаровського Томаш Наленч сказав, що Жириновський взагалі не за адресою надіслав цей лист. Мовляв, адресувати його треба було не до МЗС, а до психіатричної лікарні.

"Вигадати таке міг тільки хворий розум. Цього листа треба надіслати психіатру", - запропонував радник президента Польщі з гуманітарних питань Томаш Наленч.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня стало відомо про лист Жириновського, надісланий Польщі, Румунії та Угорщині.

Зокрема, Жириновський пропонує Варшаві згадати про землі Західної України, які начебто повинні належати Польщі, і, відповідно, вимагати проведення референдуму про приєднання до складу польської держави п'яти західноукраїнських областей, щоб "відновити історичну справедливість".