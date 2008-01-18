Яценюк нагадав опозиції, за що вона голосувала у 2003 році
За яких обставин голова ВР відкличе свій підпис
|Арсеній Яценюк
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання ВР, коментуючи відповідні вимоги опозиційних сил до нього.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, він завжди діяв і діятиме відповідно до Конституції України.
Крім того, голова парламенту зауважив, що жоден його попередник ніколи не підписував нормативні акти, які не були проголосовані Верховною Радою.
А.ЯЦЕНЮК нагадав, що у 2003 році парламент ухвалив закон про основи національної оборони, у якому міститься положення щодо членства України в Альянсі.
Крім того, за його словами, були ухвалені ще деякі нормативні акти з цього питання.
«Якщо два закони і постанова з цього питання будуть відмінені, то керівник Верховної Ради відкличе свій підпис», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
При цьому він зауважив, що на даний момент питання щодо членства України у НАТО як таке не стоїть на порядку денному.