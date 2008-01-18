Яценюк нагадав опозиції, за що вона голосувала у 2003 році

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК обіцяє відкликати свій підпис з-під листа відносно приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО, якщо парламент відмінить усі нормативні акти, які містять положення стосовно приєднання України до Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання ВР, коментуючи відповідні вимоги опозиційних сил до нього.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, він завжди діяв і діятиме відповідно до Конституції України.

Крім того, голова парламенту зауважив, що жоден його попередник ніколи не підписував нормативні акти, які не були проголосовані Верховною Радою.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що у 2003 році парламент ухвалив закон про основи національної оборони, у якому міститься положення щодо членства України в Альянсі.

Крім того, за його словами, були ухвалені ще деякі нормативні акти з цього питання.

«Якщо два закони і постанова з цього питання будуть відмінені, то керівник Верховної Ради відкличе свій підпис», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він зауважив, що на даний момент питання щодо членства України у НАТО як таке не стоїть на порядку денному.