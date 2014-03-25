Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства Сашка Білого

Як повідомили у прес-службі управління Міністерства внутрішніх справ у Рівненській області, справу порушено за статтею 115 Кримінального кодексу України – вбивство, повідомляє Радіо "Свобода".

Тіло Олександра Музичка з двома вогнепальними пораненнями в серце знайшли біля села Бармаки, поблизу Рівного. За попередніми даними, його розстріляли невідомі, які приїхали до місцевого кафе на трьох мікроавтобусах.Читайте такожУ Правому секторі підтвердили вбивство Сашка Білого

Олександр Музичка був лідером «Правого сектора» в Західній Україні. У Росії проти нього було порушено кримінальну справу за підозрою у вбивстві російських військових в Чечні. Музичко був особистим охоронцем першого президента Чечні Джохара Дудаєва.