ВР призначила на 25 травня вибори міських голів ще в 10 населених пунктах

Верховна Рада призначила на 25 травня вибори міських голів ще в 10 населених пунктах.

Як передає кореспондент УНІАН, призначено вибори Сумського міського голови, Васильківського міського голови (Київська область), вибори міських голів Прилук (Чернігівська область), Антрацита (Луганська область), міста Жовті Води (Дніпропетровська область), міста Ромни (Сумська область), Ладижина (Вінницька область), Бобринця (Кіровоградська область), міста Батурин (Чернігівська область), міста Корсунь-Шевченківський (Черкаська область).

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