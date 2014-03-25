Норвегія призупиняє військову співпрацю з РФ

Уряд Норвегії вирішив призупинити військове співробітництво з Росією до кінця травня 2014 року.

Про це повідомляється в прес-центрі Міністерства оборони Норвегії.

"Норвегія засуджує анексію Росією української Автономної Республіки Крим та застосування збройних сил в Україні. Це є явним порушенням міжнародного права і неприйнятним способом дій, який повинен мати наслідки", - підкреслила міністр оборони Норвегії Іне Марі Еріксен Серейде.

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Норвегія обіцяє провести переоцінку запланованих заходів з урахуванням подальших подій в Україні та дій Росії. Також подальші дії уряд обговорить з союзниками по НАТО.

Згідно з повідомленням, Норвегія припинить свою участь у запланованих військово-морських навчаннях "Північний орел" . Також відкладено візит міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Норвегії, що була запланована на квітень 2014 року.