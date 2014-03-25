У Дніпропетровську створили Раду оборони області

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов.

"Основне завдання: координація і взаємодія всіх силових відомств на випадок військового вторгнення. Відпрацьовані всі питання: від видачі зброї населенню та охорони комунікацій на випадок, наприклад, парашутного десанту до запасних каналів зв'язку між керівниками", - написав він.

"Іноді те, що відбувається, нагадує мені божевілля. Але не ми почали першими... Нехай тепер спробують", - додав Філатов.

Крім того, політик написав, що всі бажаючі прийняти участь у захисті Батьківщини від можливого російського вторгнення, але які з якоїсь причини не змогли бути мобілізовані через військкомати, можуть записуватися добровольцями в Полк Національного Захисту".

"Зазначений Полк є добровольчим формуванням. На його базі буде створено підрозділ резервістів за типом Армії Оборони Ізраїлю. Більш детальна інформація може бути розкрита громадянам, які будуть зараховані в особовий склад після проходження медичної та психологічної перевірки", - підкреслив Філатов.