Українці розповіли, за кого голосуватимуть на виборах президента - опитування

Майже чверть українців готові підтримати народного депутата України Петра Порошенка на президентських виборах, які відбудуться 25 травня цього року.

Про це свідчать дані Всеукраїнського громадської організації «Комітет виборців України», яка сьогодні презентувала в Києві результати загальноукраїнського соціологічного дослідження, проведеного силами чотирьох соціологічних служб: Центром соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС»; Київським міжнародним інститутом соціології; Соціологічною групою «Рейтинг»; Центром Разумкова.

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Порошенко має найбільшу підтримку серед кандидатів в президенти - 24,9% (36,2% серед тих хто відповів, що піде на виборчі дільниці). Другу позицію посідає лідер партії “УДАР” Віталій Кличко – 8,9% (12,9%), а третю лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко – 8,2% (12,0%). Народного депутата Сергія Тігіпка, в свою чергу, підтримують 7,3% (10,0%) виборців, а кандидатуру екс-губернатора Харківщини Михайла Добкіна – 4,2% (5,3%).

Лідер комуністів Петро Симоненко може отримати – 3,6% (5,0%), народний депутат Олег Ляшко – 3,5% (5,0%), народний депутат Анатолiй Гриценко — 3,2% (4,6%), лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок — 1,7% (2,5%), лідер “Правого сектору” Дмитро Ярош — 0,9% (1,4%), лідер Українського вибору Вiктор Медведчук – 0,4% (0,7)%.

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Близько 20% виборців заявляють, що, на даний момент, не знають за кого віддати свій голос, або не підуть на вибори. 9,7% готові проголосувати «проти всіх» кандидатів.

Крім того, дослідження показало, що українці демонструють наразі дуже високий рівень електоральної активності, близько 84% виборців готові чи скоріше готові взяти участь у волевиявленні. При цьому тих, хто протилежної думки – 11%.

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Дослідження проводилось з 14 – 19 березня 2014 року серед населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: Репрезентативна квотна вибірка 6200 респондентів (по 1550 респондентів для кожного із соціологічних центрів) в усіх регіонах України (без врахування населення АР Крим). Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face) за місцем проживання респондента.

Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): не більше 0,8%.