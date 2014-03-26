Швейцарія засудила анексію Криму та визнала санкції проти РФ

Федеральна рада Швейцарії сьогодні розглянула ситуацію в Україні і засудила анексію Криму Росією.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Федеральний рада прийняла до відома санкції, введені ЄС і США, та вирішила прийняти всі необхідні заходи для того, щоб швейцарська територія не використовувалася для їх обходу.

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У повідомленні підкреслюється, що з самого початку українського кризи Швейцарія уважно стежила за розвитком подій та кроками, які були прийняті міжнародним співтовариством.

У свій час швейцарська влада вже вирішили заморозити будь-які можливі активи екс-президента України Віктора Януковича та його оточення в Швейцарії, а також призупинити експорт військової техніки до Росії й програму підготовки для російських військових.

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У Раді також заявили, що стурбовані ескалацією конфлікту в Україні. На думку швейцарської влади, референдум 16 березня був проведений з порушенням Конституції України а, отже, незаконно. Приєднання Криму до Росії також суперечить міжнародному праву і принципу територіальної цілісності держав, наголошується в повідомленні.

"Федеральна рада залишає за собою право повторно накласти всі або частину санкцій, запропонованих Європейським Союзом, США та іншими країнами, в залежності від того, як розвиватиметься ситуація", - підкреслюють в Уряді.