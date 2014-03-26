Мамчур: 3,5 дні мене намагалися змусити зрадити Україну

Полковник вже перебуває на контрольованій українськими військами території, розповів журналіст Юрій Бутусов на своїй Facebook-сторінці.

"Щойно говорив по телефону з полковником Юлієм Мамчуром через 20 хвилин після того, як він опинився на території, контрольованій українськими військами. Зв'язатися допоміг заступник голови АП Андрій Сенченко - куратор Криму в українській владі", - написав він.

"Полковник сказав: "3,5 дні мене тримали в одиночній камері. Перший день зі мною постійно розмовляли невідомі російські військові - намагалися переконати зрадити військовій присязі народу України, перейти на службу в російську армію.

Потім був просто психологічний тиск - не давали спати, стукали прикладами по дверях. Самопочуття хороше, настрій бойовий. Що буду робити далі? Спочатку прийму душ, потім буду приймати рішення. Слава Україні!", - написав Бутусов.

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Нагадаємо, 22 березня відбувся штурм авіабази в Бельбеку, на територію військової частини прорвалися представники «самооборони Криму». Ворота в частину були проламані за допомогою БТРа. Джерела стверджують, що під час штурму були чутні постріли, у штурмі було задіяно не менше 6 одиниць БТР-80.

Командира військової частини Мамчура викрали російські військові.

Пізніше стало відомо, що Юлій Мамчур заарештований і доставлений у військову в'язницю в Севастополі.

26 березня увечері Мамчура та інших офіцерів звільнили і відправили на материк.