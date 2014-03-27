Турчинов обговорив з Фюле окупацію Росією Криму

00:35, 27 березня 2014
Політика
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В. о. президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов обговорив з Комісаром Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле поточну ситуацію в Україні, особливу увагу приділивши військовій агресії та окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим.

Фюле напомнил, что Евросоюз получил Нобелевскую премию мира за процесс расширение


Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За словами Турчинова, нова влада отримала надзвичайно негативну спадщину від попередників: «в країні була повністю зруйнована економіка та система виконавчої влади». 

«Ми робимо системні кроки на шляху стабілізації ситуації», - сказав він, додавши, що попри агресію Російської Федерації, яка стала на заваді розвитку, Україна не припинить свого руху на шляху демократизації, реформування та входження до «родини європейських країн». 

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У цьому контексті Сторони погодились, що наступним кроком після підписання Угоди про асоціацію має бути «створення безвізового режиму для українців». 

У свою чергу, Фюле наголосив, що «своєю поведінкою президент Путін атакував базові принципи світової системи безпеки та стабільності». 

«Ми налаштовані на те, щоб тісно співпрацювати з Україною, щоб завадити йому припуститися ще більших помилок», - додав він.

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