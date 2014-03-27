Турчинов обговорив з Фюле окупацію Росією Криму
В. о. президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов обговорив з Комісаром Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле поточну ситуацію в Україні, особливу увагу приділивши військовій агресії та окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВР.
За словами Турчинова, нова влада отримала надзвичайно негативну спадщину від попередників: «в країні була повністю зруйнована економіка та система виконавчої влади».
«Ми робимо системні кроки на шляху стабілізації ситуації», - сказав він, додавши, що попри агресію Російської Федерації, яка стала на заваді розвитку, Україна не припинить свого руху на шляху демократизації, реформування та входження до «родини європейських країн».
Читайте такожДещиця і Фюле узгодили подальшу взаємодію для збереження територіальної цілісності України
У цьому контексті Сторони погодились, що наступним кроком після підписання Угоди про асоціацію має бути «створення безвізового режиму для українців».
У свою чергу, Фюле наголосив, що «своєю поведінкою президент Путін атакував базові принципи світової системи безпеки та стабільності».
«Ми налаштовані на те, щоб тісно співпрацювати з Україною, щоб завадити йому припуститися ще більших помилок», - додав він.