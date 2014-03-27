Три звільнених офіцера вже прибули до Києва - заступник голови АП

Про це LB.ua заявив виконуючий обов'язки заступника голови Адміністрації президента Андрій Сенченко.

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Нагадаємо, напередодні з російського полону були звільнені українські військові. Як розповів командир військової частини в Бельбеку Юлій Мамчур, їм пропонували перейти на бік РФ і тиснули на них психологічно.