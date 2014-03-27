Три звільнених офіцера вже прибули до Києва - заступник голови АП
03:41, 27 березня 2014Політика
0 0
Полковник Юлій Мамчур, генерал-майор Ігор Воронченко, а також майор Ростислав Ломтєв з батальйону морської піхоти з Феодосії вже прибули до Києва.
Три звільнених офіцера вже прибули в Київ / Ливинтернет
Про це LB.ua заявив виконуючий обов'язки заступника голови Адміністрації президента Андрій Сенченко.
Читайте такожЗахоплених в Криму офіцерів звільнили - Міноборони
Нагадаємо, напередодні з російського полону були звільнені українські військові. Як розповів командир військової частини в Бельбеку Юлій Мамчур, їм пропонували перейти на бік РФ і тиснули на них психологічно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter