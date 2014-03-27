Кабмін скоротить 10% чиновників по всій Україні та ліквідує ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

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За словами Яценюка, уряд ухвалив рішення про скорочення на 10% органів виконавчої влади. “Ми з 249 тис. скорочуємо близько 24 тис. чиновників. Це перший етап, який дасть можливість, з одного боку, скоротити витрати на органи державної влади, з іншого боку - при проведенні конституційної реформи, яка буде передбачати, на мою позицію як прем'єр-міністра, що треба включити ліквідацію обласних державних адміністрацій, створення виконавчих комітетів, позбавлення центральної влади функцій, які не притаманні центральній владі, і передачу цих функцій на місця, ми ще скоротимо центральні органи державної та виконавчої влади на кількість до 20%”, - сказав він.