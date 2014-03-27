Парубій: Кожної години може відбутись атака на територію материкової України

Події, які зараз відбуваються в Україні, носять набагато ширший контекст, аніж просто українсько-російська криза. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій під час веб-конференції із заступником Голови Атлантичної ради Деймоном МакВілсоном.

За його словами, план Російської Федерації полягав в тому, щоб спровокувати конфлікт, або продемонструвати, що проросійські сили мають повну підтримку в південно-східних регіонах і це стало б підставою для введення російських військ.

«Вони продовжують свою тактику з дестабілізації ситуації в Україні, і на сьогодні їх головне завдання – дестабілізація і недопущення проведення президентських виборів 25 травня. І навколо цього сконцентровані їхні плани», – заявив Парубій.

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Секретар РНБО підкреслив, що метою президента РФ Володимира Путіна було захопити не тільки Крим, а і всю Україну. «Наступним етапом мало бути 8 південно-східних областей України, де планувався ідентичний Криму сценарій захоплення обласних державних адміністрацій, державних установ, проголошення так званих народних губернаторів, а потім звернення до Росії з проханням по допомогу. Цей план Росії мав і має назву «Російська весна», – додав Парубій.

Крім того, він уточнив, що сьогодні російські війська перебувають по всіх кордонах навколо України – на півночі, сході, півдні України. «Майже 100 тисяч військ перебуває на кордонах України різними підрозділами в напрямках Чернігова, Харкова, Донецька. І ці війська перебувають в бойовій готовності вже кілька тижнів», – зазначив Секретар РНБО.

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Також Парубій зазначив, що Росія планувала мітинги по 50-100 тисяч осіб. «Але з кожним тижнем кількість протестуючих на сході і на півдні зменшується, до кількох сот чоловік», – сказав він.

На його думку, ще лишається дуже високий ризик воєнного вторгнення на територію України. «За нашою інформацією, вони задіюють вже і наступний план зі зриву українських виборів. Але ми усвідомлюємо, що кожної ночі, кожної години може відбутись атака на територію материкової України. І ми до цього готуємось», – заявив Парубій.

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«Наша генеральна стратегія зараз – забезпечити порядок на територіальній частині України, не допустити провокацій і підготувати проведення виборів 25 травня», – підкреслив Секретар РНБО.

Парубій заявив, що ті події, що зараз відбуваються в Україні – це виклик усьому цивілізованому світу, світовій системі безпеки і виклик євроатлантичним цінностям. «І тому ті події, які відбуваються в Україні і від того, як вони завершаться, залежатиме і майбутня конструкція безпеки в цивілізованому світі», – підсумував Секретар РНБО.