ВР прийняла в першому читанні законопроект про відновлення довіри до суддів

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 233 народних депутат із 315, зареєстрованих у сесійній залі.

Також депутати підтримали пропозицію про скорочені терміни підготовки цього законопроекту до другого читання.

Як зазначається у пояснювальній записці, цей законопроект визначає правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції з метою підвищення авторитету судової влади в України та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості.

Законопроект визначає, що перевірка суддів проводиться протягом одного року з моменту формування складу Тимчасової спеціальної комісії, що створюється у порядку, визначеному статтею 4 цього закону. При цьому заяви про проведення перевірки індивідуально визначеного судді (суддів) згідно статті 3 цього закону можуть бути подані до Тимчасової спеціальної комісії юридичними або фізичними особами протягом шести місяців з моменту опублікування у газеті “Голос України” повідомлення про її створення.

Проектом передбачено, що суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці у разі прийняття ним одноособово або у колегії суддів таких рішень:

1) про обмеження прав громадян на проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій в Україні у період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим законом;

2) про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків, рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій про перегляд обвинувальних вироків, наслідком якого не було їх скасування, щодо осіб, які визнані політичними в’язнями, за дії пов’язані з їх політичною та громадською діяльністю;

3) про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим законом;

4) про накладення адміністративних стягнень у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на підставі статті 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим законом;

5) про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим законом;

6) про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим законом;

7) про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим законом;

8) у справах, пов’язаних з проведенням виборів до Верховної Ради України сьомого скликання, скасування їх результатів або позбавлення статусу народного депутата України особи, яка була обрана народним депутатом до Верховної Ради України сьомого скликання (перевірка суддів проводиться за ініціативою суб’єкта виборчого процесу, чиї права або інтереси порушені, або за ініціативою Вищої ради юстиції);

9) про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року;

10) щодо яких рішенням Європейського суду з прав людини встановлено порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у тому числі статей 14 та 18 цієї Конвенції, які були спричинені діями або бездіяльністю судді, що містить ознаки порушення присяги судді.

Відповідно до проекту, формується Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції, яка складається із 15 членів.

Верховний суд України призначає до Тимчасової спеціальної комісії 5 членів, які повинні бути суддями у відставці, що протягом останніх п’яти років перебування на посаді судді не обіймали адміністративні посади в судах. Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики та Верховна Рада України призначають до Тимчасової спеціальної комісії по 5 членів - представників громадськості, які є громадянами України та мають вищу юридичну освіту. Тимчасова спеціальна комісія діє при Вищій раді юстиції.

Також проект визначає основні засади діяльності Тимчасової спеціальної комісії (порядок проведення її засідань, механізм отримання матеріалів, необхідних для проведення перевірки суддів тощо), заходи, які застосовуються за результатами проведення перевірки суддів.

Розділом ІІ проекту “Прикінцеві та перехідні положення” передбачено, що з моменту набрання чинності цим законом, повноваження членів Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються. Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів України формуються відповідно до діючого законодавства.