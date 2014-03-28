Аваков показав відеосхему вбивства Сашка Білого

"Сьогодні вирішив викласти відео, записане безпосередньо бійцями спец підрозділу, які проводили затримання", - написав Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"Не піддається так само сумніву - людське життя - найвища цінність. І навіть важко обвинувачений не повинен бути позбавлений життя. Те, що відбулося при затриманні, очевидниа НП. Саме тому розслідування, саме тому публічне. Саме тому моє переконання, позиція МВС вдруге. А об'єктивна публічна інформація і публічні об'єктивні висновки - єдино вірний вихід із ситуації", - зазначив він.

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Також міністр повідомив, що в найближчі кілька днів гриф таємності з усіх матеріалів справи буде знято, а доступ до документів, речових доказів, аудіо - і відео файлів стане публічним.