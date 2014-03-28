Відмова від російського паспорта обійдеться кримчанам в 500 гривень

11:45, 28 березня 2014
Політика
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Кримчани, які не бажають отримувати російське громадянство, повинні заплатити мито в розмірі 2 тис. рублів (500 грн).

thekievtimes.com

Про це в ході прес-конференції повідомив керівник департаменту по організації реєстраційно-паспортної роботи ФМС Олександр Аксьонов, повідомляє Радіо "Свобода". 

За його словами, жителі Криму, які не захочуть отримувати російський паспорт повинні подати заяву в органи реєстрації протягом календарного місяця, починаючи з 18 березня. Потім на підставі заяви буде оформлятися вид на проживання.Читайте такожЖителі Криму без кримської реєстрації повинні виїхати за межі РФ і знову в'їхати

Тих, хто відмовилися від паспортів громадяни не будуть проходити тривалі процедури, так як в Росії з цим питанням раніше стикалися, коли на території країни проживала значна кількість іноземних громадян, зареєстрованих за радянськими паспортами, пояснив Аксьонов.

Крім заяви громадянам необхідно надати фотографію і внести зазначену мито, після чого буде видано посвідку на проживання іноземного громадянина.В міграційну службу подали заяви на отримання російського паспорта близько 20 тис. крымчан, більше 2,5 тисяч вже оформлено.

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