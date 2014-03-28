Росія поверне Україні близько 350 одиниць техніки з Криму - ЗМІ

"Росія зацікавлена у вивезенні на територію України української бронетанкової техніки, що залишилася в Криму. В результаті інвентаризації військового майна Республіки Крим російська сторона готує до передачі близько 350 одиниць бронетанкової та автомобільної військової техніки", - повідомило РИА Новости джерело в Міноборони РФ.

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За його словами, в основному, це ще радянська техніка 70-х років випуску, яка не має перспектив застосування в Збройних силах РФ.

"Утилізація техніки, а тим більше її відновлення або модернізація не мають сенсу через неефективність та дорожнечу", - вказало джерело.

Раніше президент Росії Володимир Путін віддав наказ почати передачу Україні озброєння і військової техніки з кримських частин, які не перейшли на бік російської армії.

Він також закликав поставитися з повагою до вибору тих українських силовиків, які вирішили повернутися з Криму в Україну.