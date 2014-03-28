Ситуація в східних регіонах України заспокоїлася - МВС

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що ситуація із сепаратизмом у регіонах пішла на спад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив перед засіданням Кабміну.

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"Я констатую, що останніми днями у східних регіонах ми маємо чудове заспокоєння ситуації. Ситуація пішла на спад, тому що дійсно серйозну втрату понесли сепаратистські групи, зокрема прямі диверсійні групи", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у березні на кордонах з РФ, а також у східних і південних регіонах України правоохоронці затримували диверсійні групи сепаратистів.