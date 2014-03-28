Мінрегіонбуд: Воду Криму не відключатимуть, окупація тимчасова

Водопостачання Криму не припинятимуть.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінрегіону України, сьогодні у віце-прем`єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана обговорили питання забезпечення мешканців і підприємств Криму безперебійного водопостачання.

Читайте такожУкраїна не має наміру відключати Криму світло або воду - Дещиця

До обговорення цього питання були залучені представники Державного агентства водних ресурсів та ряду міністерств, зокрема, аграрної політики та продовольства, екології та природних ресурсів, енергетики та вугільної промисловості та ін.

У зв’язку із невизначеністю на сьогоднішній день статусу суб’єктів господарювання на території Криму Гройсман доручив відповідним органам виконавчої влади відпрацювати механізми взаємодії і взаєморозрахунків із місцевими підприємствами-водокористувачами на півострові.

Читайте такожУ Росії хочуть рятувати Крим від водної залежності виноградом

«Ні в кого немає сумніву, що Крим – це Україна. І окупація – це тимчасова ситуація. Нам необхідно зробити все, щоб система подачі води на Херсон і АР Крим не була порушена», – наголосив віце-прем’єр.