Мінрегіонбуд: Воду Криму не відключатимуть, окупація тимчасова
Гройсман доручив відпрацювати механізми взаємодії і взаєморозрахунків із підприємствами-водокористувачами в Криму.
Водопостачання Криму не припинятимуть.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінрегіону України, сьогодні у віце-прем`єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана обговорили питання забезпечення мешканців і підприємств Криму безперебійного водопостачання.
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До обговорення цього питання були залучені представники Державного агентства водних ресурсів та ряду міністерств, зокрема, аграрної політики та продовольства, екології та природних ресурсів, енергетики та вугільної промисловості та ін.
У зв’язку із невизначеністю на сьогоднішній день статусу суб’єктів господарювання на території Криму Гройсман доручив відповідним органам виконавчої влади відпрацювати механізми взаємодії і взаєморозрахунків із місцевими підприємствами-водокористувачами на півострові.
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«Ні в кого немає сумніву, що Крим – це Україна. І окупація – це тимчасова ситуація. Нам необхідно зробити все, щоб система подачі води на Херсон і АР Крим не була порушена», – наголосив віце-прем’єр.