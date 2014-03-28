Яценюк: Україна рухалася до банкрутства останні 10 років

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі програми «Шустер LIVE» на Першому Національному.

«Країна дійшла до банкрутства. Чи дійшла вона тільки за ці 4 роки? За ці 4 роки, замість корупції, був грабунок. Але рухалися ми до цього поступово останні 10 років. Я і на себе цю провину беру, в тому числі», - зазначив прем`єр.

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Тому, за його словами, до парламенту вчора був внесений пакет законів, «яким ніхто не буде аплодувати».

«Я їм сам не аплодую. Тільки іншого виходу немає. У нас було два рішення: погане і дуже погане», - додав Яценюк.