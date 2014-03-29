Путін і Обама обговорили врегулювання кризи в Криму

Про це пише Нью-Йорк Таймс з посиланням на заяву Білого дому, пише Українська правда.

Лідери США та Росії домовилися, що дипломати обох країн повинні найближчим часом зустрітися, щоб обговорити це питання.

У заяві Білого дому сказано, що телефонний дзвінок від Путіна стався після того, як держсекретар США Джон Керрі надав пропозиції міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову в Гаазі на початку цього тижня.

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Білий дім не розголошує пропозиції, але зазначає, що Обама сказав Путіну під час розмови, що США воліли би бачити дипломатичне розв'язання, що включає в себе відведення Росією своїх військ з Криму та відмову від жодних додаткових кроків щодо вторгнення в інші частини України.

У заяві Білого дому йдеться, що Обама, який перебував у Саудівській Аравії в п'ятницю, "закликав Росію підтримати цей процес і уникнути подальших провокацій, у тому числі нарощування сил на своєму кордоні з Україною".