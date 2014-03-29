Лукашенко готовий стати посередником у врегулюванні кризи між Україною і Росією

Про це він заявив в інтерв'ю "Шустер Live", передає ИТАР-ТАСС.

"Якщо мені скажуть, що це важливо для моєї України і моєї Росії, то я готовий бути посередником", - сказав він. При цьому він наголосив, що не прагне до цієї ролі. "У квітні я буду зустрічатися з Володимиром Путіним у нас в Мінську. Ось і посередництво буде, хоча я до цього не прагну", - сказав Лукашенко.

Лукашенко заявив також має намір зустрітися з призначеним Верховною радою тимчасово виконуючим обов'язки президента України Олександром Турчиновим.

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"Я підтримую стосунки з Турчиновим, а також розмовляв з представниками нинішньої коаліції, зокрема, з Віталієм Кличком. Найближчим часом ми зустрінемося з Турчиновим і з'ясуємо, як підтримувати відносини між нашими країнами. Ми ж сусіди", - сказав білоруський лідер.

Він зазначив також, що не визнає Віктора Януковича президентом України. На думку Лукашенка, Янукович, незважаючи ні на що, "повинен був залишатися зі своїм народом". "Сидіти в резиденції і впиватися своєю владою, а потім втекти? Я його за це засуджую", - додав Лукашенко.