У Харкові затримали сепаратиста на прізвисько Топаз - ЗМІ

За неофіційною інформацією, йому інкримінують дії, спрямовані на насильницьке повалення конституційного ладу, захоплення влади та руйнування цілісності країни.

Джерела "Медіапорта" в правоохоронних органах твердять, що затримання відбулося згідно з наданою санкцією суду. Водночас соратники Кромського влаштували пікет біля управління міліції та пообіцяли на суботу акції протесту з вимогою відпустити активіста.

За кілька годин перед затриманням Кромський з'явився на спільній прес-конференнції представників місцевих Євромайдана та Антимайдана. Її учасники домовилися про погодження певних позицій у подальших акціях, зокрема, щодо неприпустимості застосування сили супроти одне одного, утримання від дій, які можуть зашкодити територіальній цілісності країни тощо.

Разом із тим Кромський на заході заявив, що поглядів своїх не змінив і досі вважає за доречне запрошення російський військ на територію Харківської області.

"Я ось звертався до Російської Федерації, безпосередньо до Володимира Володимировича. Введення військ сюди не означає від'єднання Південного Сходу або, візьмемо виразно, Харківської області до складу Російської Федерації. А лише для того, щоб захистити мирних громадян від кровопролиття, яке, в принципі, вже почало відбуватися", - заявив він.

Чи пов'язаний арешт із цими заявами, чи з попередніми діями Кромського, міліція наразі офіційно не коментує.