Кримські татари збираються створити в Криму національну автономію

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні прес-секретаря Меджлісу кримських татар Лілі Муслімової.

«Звертаючись до делегатів Курултаю, голова Меджлісу Рефат Чубаров наголосив, що проектом постанови Курултаю "Про реалізацію кримськотатарським народом права на самовизначення на своїй історичній території – в Криму", яке пропонується обговорити й ухвалити на другій позачерговій сесії національного з'їзду, Курултай офіційно оголошує всім сторонам про початок політичних і правових процедур зі створення національно-територіальної автономії кримськотатарського народу на його історичній території - у Криму», - повідомила Муслімова.

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На сесії Курултаю присутні президент Татарстану Рустам Мінніханов, голова Ради Муфтіїв Росії Равіль Гайнутдінов.

Делегати позачергової сесії затвердили порядок денний. За основу взято проект порядку денного, до якого включено питання «О громадсько-політичної ситуацію в Криму і завдання органів національного самоврядування кримськотатарського народу».