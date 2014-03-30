ЦВК зареєструвала 12 кандидатів у Президенти за день

До Центрвиборчкому учора завітала дюжина охочих очолити країну, повідомляє ТСН.

Першим був лідер комуністів Петро Симоненко. Згодом – активістка Майдану, лікар Ольга Богомолець. Удень прийшов Анатолій Гриценко.

Екс-міністр оборони певен, що країну має рятувати саме він. "Крим здали. Разом зі зброєю. Я не можу на це спокійно дивитися", - пояснив Гриценко.

По обіді подавати документи приїхала екс-прем'єр Юлія Тимошенко. Її супроводжували помічники, адвокат і донька. До будівлі ЦВК кандидат від "Батьківщини" зайшла через чорний хід. У перемозі, каже, не сумнівається, бо обіцяє виборцям європейське майбутнє.

Читайте такожУ передвиборчі перегони вступили Порошенко, Тимошенко, Ярош і Дарт Вейдер"Люди, які багато років мене підтримували, молилися за мене, коли я була у в'язниці, очікували, що я прийду до них, і ми разом змінимо Україну", - пояснила Тимошенко.

Одразу за нею у виборчкомі з'явився негласний фаворит перегонів Петро Порошенко. Теж щойно з партійного з'їзду, із повним пакетом документів і готовністю внести заставу. "Завдання номер один – забезпечення соборності нашої держави, єдності. Не дати розколоти державу", - вказав він свій пріоритет.

Читайте такожДарт Вейдер також вирішив стати президентом України Прийняли заявку цього дня і від "свободівця" Олега Тягнибока. Щоправда, подавав не особисто – партія направила довірену особу.

Наприкінці до ЦВК дійшов і найправіший кандидат Дмитро Ярош. "У нас доволі широка електоральна база. Всі люди, які хочуть наведення ладу в державі, можуть голосувати за представника "Правого сектору", - запевнив він.

А найнесподіваніший претендент на президентське крісло прийшов реєструватися під марш Мендельсона. Це Дарт Олексійович Вейдер – кандидат від української інтернет партії.

Обіцяти людям європейське майбутнє, каже він, банально. Треба дивитися далі, точніше – вище. "Інтеграція в космос!", - пропонує він.

Завершиться прийом документів до ЦВК в неділю рівно опівночі.