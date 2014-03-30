Зірку "антимайдану" Топаза посадили під цілодобовий домашній арешт

Його звинувачують в участі та організації масових заворушень, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Топаза прославив аматор-журналіст Сергій Рульов. Він знімав Ігната Крамського в таборі антимайданівців у столичному Маріїнському парку, аж раптом потрапив під гарячу руку його спільників.

Згодом Рульов дав інтерв'ю російському телеканалу, де у своєму побитті звинуватив Євромайдан. А Топаз продовжив кар'єру зірки інтернету.

"Я прошу Володимира Володимировича, щоб він надав нам допомогу. Я не прошу дати нам зброю, введіть хоч би війська, щоб вони захистили нас, як ви захистили Абхазію та Осетію", - говорив він на камеру.

Читайте такожУ Харкові затримали сепаратиста на прізвисько Топаз - ЗМІАле правоохоронців зацікавили не ці заяви, а участь Топаза у штурмі Харківської облдержадміністрації 1 березня. Слідчі затримання не коментують. Подробиці справи пояснює адвокат.

"Участь і організація масових безладів. Винним себе він не визнає", - наголосив юрист Дмитро Горшколепов.

Приміщення суду, де обирали запобіжний захід Топазу, від самого ранку пікетували більше сотні його соратників. Із будівлі фігурант справи вийшов сам.

Сказав, що їде додому, і закликав прихильників не повторювати його помилок. Читайте також: У Харкові затримали одіозного сепаратиста на прізвисько Топаз "Все, пацани, тільки не буяньте, не штурмуйте будівлю, не треба. Це недоцільно", - попросив Крамський.

Затриманий пообіцяв не порушувати цілодобового домашнього арешту. Провадити активну діяльність, певен Топаз, можна і в інтернеті.