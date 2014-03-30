Посольства США в кількох країнах провели флешмоби за єдину Україну

Після запевнення Барака Обами у Брюсселі щодо підтримки США України, в інтернеті з’явився хештег #UnitedForUkraine, повідомляє медіа-портал української діаспори VIDIA.

“США і Європа зараз єдині у підтримці України, у тому числі в необхідності економічної допомоги і в їх зусиллях ізоляції Росії за її інтервенцію в Крим”, – сказав 26 березня у Брюсселі Барак Обама.

Читайте такожСвіт не приймає анексію Криму - постпред США в ООННа це твердження миттєво відреагувало Посольство США в Україні. “Як президент #Обама сьогодні заявив, ми підтримуємо#UnitedForUkraine! Розповсюджуйте та використовуйте цей хештег, щоб показати свою підтримку!”, – написали на сторінці Посольства у Facebook.

До мережевої акції долучились працівники Посольства США у Молдові. Вони закликали надсилати фотографії, що свідчать про підтримку України.

До кампанії #UnitedForUkraine долучилися і співробітники Посольства США у Польщі.