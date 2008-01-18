На чутки про нового голову уряду Криму Володимир Куліш тільки посміхнувся

Начальник управління інформації та зв`язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації Богдан ОНУФРИК спростовує чутки щодо можливого призначення голови облдержадміністрації Володимира КУЛІША керівником Ради Міністрів АР Крим, які з’явилися в кримських та деяких західноукраїнських ЗМІ.

Як заявив кореспондентові УНІАН начальник управління, якби поширена інформація щодо представлення нового керівника Кримського уряду 20 січня відповідала дійсності, то губернатор Буковини «навряд чи планував і анонсував би у ЗМІ на третю декаду місяця свою першу чат-конференцію у мережі Інтернет».

Б.ОНУФРИК також зазначив, що “на чутки, які завжди присутні у журналістських колах, не слід чекати коментарів та офіційної реакції влади і особисто голови ОДА». «Інформація, яка з’явилася на рівні чуток, без жодних посилань на посадові джерела або відомства не викликає жодного бажання у голови Чернівецької ОДА їх коментувати. Вона викликала у нього лише усмішку», - сказав представник ОДА.

Довідка УНІАН: Інформаційне агентство «Новый Регион - Крым» 16 січня поширило інформацію, що «найбільш вірогідною» кандидатурою на посаду керівника Ради Міністрів АР Крим вважається нинішній голова Чернівецької ОДА Володимир КУЛІШ.

За даними кримського інформагентства, нібито у 20 числах січня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО має намір відвідати Автономію та представити нібито вже узгоджену з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ кандидатуру нового голови Кабміну.

Кримська газета «События» також написала, що найбільш вірогідною кандидатурою на посаду керівника уряду автономії в Криму кримські інформаційні джерела вважають голову Чернівецької ОДА В.КУЛІША, який свого часу був міністром економіки АРК, та постійним представником Президента України в Криму.