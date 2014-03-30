Екс-глава Печерського суду отримала російський паспорт і суд у Ялті - ЗМІ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-президент Асоціації юристів України Олексій Резніков.

"Є цікава новина ... Подейкують що головою суду в Ялті стала суддя на прізвище Отрош .... Дивовижні люди .... А як же Печерський суд тепер?", - зазначив Рєзніков.

Разом з тим у Печерському суді "Українській правді" 28 березня заявили, що Отрош наразі перебуває у відпустці. На інші запитання щодо її статусу УП відповіді не отримало.

У свою чергу нардеп Інна Богословська в одному з інтерв'ю заявила: Інна Отрош - "повна креатура Портнова, призначена головою суду Ялти".

"Вона вже прийняла російське громадянство. І, за моєю інформацією, отримає високу посаду в судовій системі АР Крим", - зазначила Богословська.

Разом з тим у Печерському суді "Українській правді" 28 березня заявили, що Отрош наразі перебуває у відпустці. На інші запитання щодо її статусу УП відповіді не отримало.

У свою чергу нардеп Інна Богословська в одному з інтерв'ю заявила: Інна Отрош - "повна креатура Портнова, призначена головою суду Ялти".

"Вона вже прийняла російське громадянство. І, за моєю інформацією, отримає високу посаду в судовій системі АР Крим", - зазначила Богословська.

Публічно інформація про нові суддівські призначення в Криму не надається.

25 лютого Парламентський Комітет з питань верховенства права та правосуддя, у зв'язку з самоусуненням Отрош з адміністративної посади, ухвалив рішення рекомендувати парламенту призначити тимчасово в.о. голови суддю цього суду С. Смик.

Як відомо, у лютому Вища рада юстиції відмовилася ініціювати звільнення суддів Печерського районного суду Києва Інни Отрош і Родіона Кірєєва. Члени ВРЮ не стали розповідати про звинувачення, висунуті на адресу Інни Отрош і Родіона Кірєєва. За інформацією джерела видання, їх звинувачували у втручанні в роботу автоматизованої системи розподілу справ між суддями.

Раніше ВРЮ відмовилася ініціювати звільнення пані Отрош, яку звинувачували в організації неналежних умов проведення судового процесу у справі Юлії Тимошенко.