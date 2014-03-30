Держдума: захистити росіян в Україні може лише федералізація

Про це у своєму Twitter заявив голова Комітету з міжнародних справ Державної Думи Олексій Пушков.

"Федерація - єдина форма держустрою, яка дозволить захистити права російських і російську мову в Україні. Інакше на них чекають свавілля і асиміляція", - зазначив Пушков.

Пізніше він додав: "Хто має вуха, нехай почує. Шуфрич вже назвав росіян на Україні "ізгоями". Це не обмовка - це справжнє ставлення до них київської еліти. Ізгої. І не тільки Шуфрич. МЗС України: росіяни і російська мова не є системоутворюючими елементами з точки зору етногенезу України (!). Тобто – ізгої".

Як відомо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що кризу в Україні неможливо вирішити без введення федеративного устрою в державі.

Український МЗС відреагував на заяви міністра Лаврова і запропонував російській стороні, перш, ніж диктувати свої ультимативні умови суверенній і незалежній державі, звернути увагу на катастрофічний стан і повне безправ’я власних національних меншин, в тому числі української.

"Чому б Росії не наповнити федералізм, який, до речі, зафіксований в офіційній назві держави, реальним, а не лише декларативним змістом? Чому б не дати більше повноважень національним суб’єктам федерації, розвиток який придушується сьогодні так само жорстко, як придушувався і в царські, і в радянські часи? Чому б не запровадити інші, крім російської, державні мови, в тому числі українську – мову мільйонів громадян Росії? Чому б не дозволити провести референдуми про ширшу автономію, а, в разі необхідності, й про незалежність, в національних суб’єктах федерації?" - запитали у відомстві.