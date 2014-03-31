Керрі - Лаврову: Ніяких рішень щодо України без участі Яценюка

Про це заявив держсекретар Керрі, виступаючи пізно ввечері в посольстві США за підсумками переговорів, передає Радіо Свобода.

Держсекретар зазначив, що серед тих пропозицій, які висловили США - забезпечення прав національних меншин, урегулювання мовних проблем в Україні, залучення міжнародних спостерігачів, інклюзивна конституційна реформа, роззброєння всіх незаконних збройних формувань і провокаторів.

Керрі заявив, що ніяке рішення щодо України не може ухвалюватися без участі легітимного уряду України на чолі з Арсенієм Яценюком, з яким Керрі, за його словами, розмовляв раніше в неділю.

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Держсекретар повідомив, що США консультуються з урядом України по кожному питанню при переговорах з Росією.

За словами Керрі, уряд України рухається вперед шляхом болісних, але потрібних реформ і міжнародне співтовариство буде підтримувати його на цьому шляху.

Держсекретар відзначив, що серед пропозицій по деескалації, які зробили США, відведення російських військ від кордонів з Україною.

За його словами, присутність цих військ створює атмосферу страху й залякування й не додає позитивного клімату, який настільки потрібний Україні в цей час.

Керрі заявив, що в ході відвертої бесіди з Лавровим він назвав дії Росії "незаконними" і підкреслив, що Росія перебуває, як він висловився, на "неправильному боці історії".

Проте, на думку Керрі, Лавров висловив бажання Росії підтримати Україну в її перехідному періоді.

Відповідаючи на запитання про можливість федералізації України, як це пропонує Росія, Керрі заявив, що самі українці повинні ухвалювати рішення щодо цього приводу. "Вирішувати це без українців було б неправильно", - відзначив він.