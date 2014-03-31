Яценюк збирається звільнити 10% чиновників

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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"Велика кількість людей - це загальна чисельність чиновників в країні. Це дійсно величезна кількість людей. Якщо нам проводити справжню реформу, яка передбачає передачу повноважень з Києва на місця, то нам не потрібно і 240 тис. чиновників. Тому, перша ініціатива була скоротити 40% чиновників відразу. Але ми зробили таким чином: перше - скорочення 10%, друге - скорочення автопарку автомобілів органів державної влади на 50%", - повідомив він.