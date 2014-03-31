ЗМІ: Україна планує евакуювати з Криму більше трьох тисяч ув'язнених

Україна продовжує вирішувати виниклі після референдуму в Криму проблеми: виплати пенсій, поділ майна, переселення наших солдатів на материк, повідомляє Сегодня.

Також необхідно вивезти з окупованого півострова українських ув'язнених, які відбувають покарання у тамтешніх колоніях - 3258 осіб.

За словами начальника прес-служби управління державної пенітенціарної служби в Києві та Київській області Олександра Науменко, вже незабаром ув'язнених планують забирати в Україну. Процес почнеться, коли будуть досягнуті відповідні домовленості з РФ. Частину засуджених перевезуть до столиці.

У той же час, правозахисники бояться, що долею ув'язнених окупаційна влада Криму будуть займатися в останню чергу.

Читайте такожРосійський кримінал почав розхитувати порядок в українських в'язницях - тюремники«З 3258 кримських ув'язнених більше половини є мешканцями інших областей і регіонів України, в тому числі Києва та Київської області», - розповів правозахисник Едуард Багіров. За його словами, ситуація, в якій опинилися ув'язнені, - юридичний нонсенс, адже злочини вони скоїли на території України і засуджені за нашими законами.

«Ув'язнених, як людей обмежених у правах і пересуванні, можуть змусити прийняти громадянство РФ і відправити відбувати термін кудись у Сибір, при цьому цілком ймовірно, що статті, за якими вони відбувають покарання в Україні, перекваліфікують у статті РФ», - каже правозахисник.

«Мій син відбуває покарання в колонії в Криму, - говорить киянка Людмила. - Якщо його перевезуть в РФ - це буде жахливо. Як до нього їздити на побачення в іншу країну? Це ж скільки грошей треба, щоб один раз побачитися!»

В Управлінні державної пенітенціарної служби в Києві та Київській області кажуть, що готові розмістити частину ув'язнених у Києві та Київській області.

«За нашими даними, в колоніях Криму перебуває 3000 ув'язнених, скільки киян, я вам сказати не можу. У Київській області є п'ять колоній, які розраховані на 300-1000 осіб. Бучацька колонія №85, Березанська колонія №95 та Білоцерківська колонія №35 зможуть взяти по 300 ув'язнених кожна. Зараз там перебуває близько 700 ув'язнених. У нас є і запасні резерви - центри соцреабілітації ув'язнених, які перебувають при колоніях. Вони заповнені на 10%, а розраховані на 30-50 осіб», - розповідає голова прес-служби Управління Олександр Науменко.

Читайте такожБільше 4 тисяч ВІЛ-позитивних кримчан можуть не дожити до листопада - експертЗа його словами, щоб перевезти 3000 ув'язнених з Криму в Київ, піде троє діб та 4 тонни бензину.

«Так багато ув'язнених не перевозили зі сталінських часів, але тоді були спеціальні норми щодо етапування такої кількості ув'язнених. Сьогодні, щоб доправити таку кількість ув'язнених з колонії до поїзда, піде не менше 24 годин. Для цього знадобиться близько 10 автозаків і 20 осіб конвою (по 2 конвоїри в 1 автозак), плюс до цього 30 військових для очеплення території вокзалу. Щоб перевезти всіх ув'язнених, потрібно буде зробити не менше 100 ходок. На вокзалі всіх ув'язнених розмістять в спецвагони, таких вагонів потрібно буде 30 (1 купе - 6 ув'язнених). Після прибуття в Київ вся схема повторюється. Так, щоб розвести всіх ув'язнених з колоній, піде не менше 3-х діб, 4 тонни бензину, а це близько 200 тисяч гривень», - говорить Науменко.