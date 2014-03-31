Яценюк задекларував 2 мільйони гривень доходів за 2013 рік

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, загальна сума власного доходу Яценюка за 2013 рік становила 1 954 232 гривні. У цю суму входить заробітна плата за час перебування на посаді народного депутата України (150 812 гривень), відсотки за банківськими депозитами (614 320 гривень), дохід від відчуження рухомого майна (980 000 грн).

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Прем’єр-міністр задекларував також 209 100 гривень, які згідно з Постановою Парламенту №420-18 від 04.07.2013 «Про кошторис Верховної Ради України на 2013 рік», було виділено на здійснення депутатської діяльності. Ці кошти були спрямовані на роботу громадських приймалень.

Сукупний дохід дружини Арсенія Яценюка Терезії за 2013 рік становив 643 204 гривень. У цю суму входить дохід від підприємницької діяльності (557 284 гривні) і відсотки за банківськими депозитами (85 920 гривень).

Як і минулого року, він є власником земельної ділянки площею 3012 квадратних метрів, житлового будинку площею 298 метрів квадратних, трьох квартир загальною площею 342 квадратні метри (дві в Києві та частка в квартирі у Чернівцях), садового будинку площею 114 квадратних метрів та гаража площею 45 квадратних метрів.

У декларації прем’єр-міністр вказав дохід від продажу автомобіля - джипу Range Rover (дохід від відчуження рухомого майна – 980 000 грн), а також придбання у власність автомобіля Mercedes S 2010 року випуску за 610 000 грн.

Сума коштів на рахунках у банках в Яценюка - 6 610 504 гривні. На банківських рахунках Терезії Яценюк - 1 062 670 гривень.

Яценюк заповнює декларацію про доходи вже тринадцятий рік поспіль, оскільки з 2001-го перебуває на державній службі.