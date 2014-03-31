Кримчан почнуть призивати на Північний Кавказ з 2017 року

Жителі Криму і Севастополя в 2014 році призиватися на військову службу не будуть, заявив у понеділок міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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"Протягом цього року на військову службу вони (жителі Криму) призиватися не будуть", - сказав Шойгу на селекторній нараді, повідомляє РИА Новости.

Він пояснив, що призив кримчан планується лише з 2015 року.

"Передбачається, що служити вони будуть на Кримському півострові до кінця 2016 року, а в подальшому на всій території Російської Федерації", - сказав Шойгу.