Аваков вважає домашній арешт Топаза "незрозумілим судовим дивом"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначає, що МВС розраховував на більш жорстку санкцію для активіста антимайдана Гната Кромського (відомий на прізвисько «Топаз»), і слідство буде подавати апеляцію.

Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

«МВС розраховував на більш жорстку санкцію для такого собі Топаза, що був затриманий два дні тому в Харкові - за підозрою у низці злочинів у Києві та Харкові. Однак суд виніс лише цілодобовий домашній арешт. Маю обґрунтовані претензії до цього вердикту суду. Слідство буде подавати апеляцію», - зазначив Аваков.

Він також висловив думку, що в судових органах в Харкові існують серйозні проблеми. «Ведеться перевірка оперативної інформації», - написав міністр і додав, що «досить незрозумілих судових див «під столом».

Читайте такожЗірку "антимайдану" Топаза посадили під цілодобовий домашній арештКрім того, Аваков повідомив, що в рамках розслідування затримані виконавці серії підпалів автомобілів активістів Євромайдану в грудні-лютому в Харкові.

«Як затримані і завдали ножові поранення активісту Дмитру Пилипця. Йдуть інтенсивні слідчі дії. Поки про це більше не скажу», - написав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові посадили під домашній арешт активіста антимайдана Гната Кромского (відомого на прізвисько «Топаз»), який брав участь у штурмі будівлі обладміністрації 1 березня.

Слідчі органи Харкова продовжують досудове розслідування провадження за ч.1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України, відкритого за фактом подій, що відбулися в Харкові 1 березня, внаслідок яких було травмовано понад 100 активістів Євромайдану.

Як відомо, в Харкові 1 березня після мітингу прихильників міської влади на площі Свободи кілька тисяч людей почали штурм обладміністрації, де забарикадувалися активісти харківського Євромайдану. Учасники штурму прорвалися в приміщення через вікна і кілька входів. Постраждали понад 100 активістів. Частина з них отримали поранення з травматичної зброї.