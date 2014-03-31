ЦВК вже відмовила в реєстрації 12 кандидатам у Президенти з 46

Повний пакет документів подали 24 претенденти, сімох із них комісія вже зареєструвала кандидатами, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу ЦВК.

Загалом про свої наміри балотуватися на вищу державну посаду заявили 46 громадян України, зокрема 38 як самовисуванці, вісім висунені політичними партіями.

«При цьому деякі охочі балотуватися (22 особи) подали до ЦВК неповний перелік документів, необхідних для реєстрації кандидатом на посаду президента України, передбачений законом України «Про вибори Президента України», – йдеться в повідомленні ЦВК.

12 із них комісія відмовила в реєстрації кандидатами. Документи 10 таких осіб ще – на розгляді, кажуть у Центрвиборчкомі.

У ЦВК констатують, що лише протягом двох останніх днів терміну, відведеного для подачі документів, до ЦВК звернувся 21 громадянин України, причому троє з них – близько 24:00 у неділю, 30 березня.

Читайте такожЦВК отримала заяви від 46 охочих стати ПрезидентомТаким чином, уже зареєстровані кандидатами колишній перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, екс-віце-прем’єр Юрій Бойко, народний депутат Сергій Тігіпко (фракція Партії регіонів), екс-голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін, голова Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабинович, екс-народний депутат Валерій Коновалюк та київський підприємець Володимир Саранов.

Читайте такожЦушко вирішив балотуватися ще й в мери Одеси Усіх їх зареєстровано як самовисуванців, але Добкіна після висунення підтримав ще і з’їзд Партії регіонів.

Також до 4 квітня комісія має ухвалити рішення щодо реєстрації 27 кандидатів.

За даними ЦВК, у виборах президента України 2010 року взяло участь 18 кандидатів.

Нинішні позачергові вибори глави держави мають відбутися 25 травня.