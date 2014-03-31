Київська обласна прокуратура перевідкрила справу проти учасника Автомайдану - дружина

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook його дружина, українська письменниця Олеся Мамчич.

"Прийшов сюрприз із суду. Улюблений мій старший прокурор Київської обл. Сорока знову відкрив якусь там енну апеляцію, смисл якої полягає в тому, що кримінальне звинувачення із Сашка зняли неправильно, тому треба починати все спочатку", - написала вона.

Читайте такожАктивіста Автомайдану відпустили під домашній арештЗа її словами, при закритті справи силовики переплутали дати, а крім того, звинувачення має зніматися за присутності потерпілих, якими в даній справі вважалися члени спецзагону "Беркут".

"Знову чоловік мій обізваний грізним словом "обвинувачуваний", знову треба буде потинятися по судах, буцімто інших важливих справ у нас немає. І це ми ще перемогли! Страшно подумати, що було би, якби переміг Яник (екс-президент Віктор Янукович - ред.)", - пише дружина Кравцова.