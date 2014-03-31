ЦВК зареєструвала Порошенка кандидатом у президенти України

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосувало 14 членів ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко подав до ЦВК документи на реєстрацію кандидатом на пост президента 29 березня. Він приніс повний пакет документів, включно із тими, які засвідчують внесення ним грошової застави у розмірі 2,5 млн грн.Читайте такожЦВК зареєструвала Тимошенко кандидатом у президенти України

29 березня з'їзд “УДАРу” підтримав кандидатуру Порошенка на пост президента. Лідер партії "УДАР" Віталій Кличко висловив переконання, що Порошенко має стати єдиним кандидатом від демократичних сил на пост президента. Сам Кличко прийняв рішення балотуватися на посаду мера Києва.