"Правий сектор" про стрілянину на Європейській: стався неприємний інцидент

23:51, 31 березня 2014
Політика
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У прес-службі "Правого сектора" стрілянину на Європейській площі в Києві, влаштовану активістом руху назвали "неприємним інцидентом"

Перестрелка Киев Мафия / facebook.com/mikhailyna.skoryk

"Сьогодні ввечері, 31 березня 2014 року поблизу Європейської площі в Києві стався неприємний інцидент з участю представників "Самооборони Майдану" і "Правого сектора". На місці події відразу з'явилися співробітники міліції", - заявили в "Правому секторі".

У прес-службі підкреслили, що стрілок вже доставлений в райвідділ міліції.

"Учасник конфлікту з боку "Правого сектора" добровільно, не протидіючи правоохоронцям, вирушив з ними до райвідділу для з'ясування обставин події", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 31 березня активіст "Правого сектора" відкрив стрілянину на Європейській площі в Києві, в результаті чого постраждали двоє людей. Серед поранених перший заступник голови КМДА Богдан Дубас.

Пізніше глава МВС Аваков повідомив, що влаштував стрілянину активіст "Правого сектора" Андрій Козюбчик вже затримано, його допитують.

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