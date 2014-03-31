"Правий сектор" про стрілянину на Європейській: стався неприємний інцидент

"Сьогодні ввечері, 31 березня 2014 року поблизу Європейської площі в Києві стався неприємний інцидент з участю представників "Самооборони Майдану" і "Правого сектора". На місці події відразу з'явилися співробітники міліції", - заявили в "Правому секторі".

У прес-службі підкреслили, що стрілок вже доставлений в райвідділ міліції.

"Учасник конфлікту з боку "Правого сектора" добровільно, не протидіючи правоохоронцям, вирушив з ними до райвідділу для з'ясування обставин події", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 31 березня активіст "Правого сектора" відкрив стрілянину на Європейській площі в Києві, в результаті чого постраждали двоє людей. Серед поранених перший заступник голови КМДА Богдан Дубас.

Пізніше глава МВС Аваков повідомив, що влаштував стрілянину активіст "Правого сектора" Андрій Козюбчик вже затримано, його допитують.