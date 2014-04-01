США закликають Росію прискорити відведення військ від кордонів України

Як заявила представник держдепу Джен Псакі, якщо повідомлення про те, що Росія відводить частину військ від кордону, відповідають дійсності, то це перший крок на шляху до деескалації, повідомляє радіостанція «Ехо Москви».

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«Якщо все це правда, то ми закликаємо Росію прискорити цей процес», - зазначила Псакі.

Глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає повідомлення про часткове відведення російських військ від українського кордону сигналом про зниження напруженості. Про це повідомляється на сторінці міністерства закордонних справ Німеччини в Твіттері.

Раніше президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові поінформував канцлера Німеччини Ангелу Меркель про рішення щодо часткового відведення російських військ з східної межі України.