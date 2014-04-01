Росія назвала засідання РБ ООН "сходкою", а Джемілєва - "одіозною фігурою"
Росія не взяла участь в понеділок у неформальній зустрічі представників країн-членів Ради Безпеки ООН, вважаючи недоцільним розгляд на ній прав людини і свободи преси в Криму.
Зустріч відбулася за ініціативою Литви у форматі "Засідання за формулою Appia" (The Arria Formula Meeting), яке не відноситься безпосередньо до заходів Ради Безпеки.
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Російська місія випустила заяву, в якій говориться:
"Відзначаємо зловживання у використанні "формули Аррі". Замислювалася вона для конфіденційного обговорення складних питань, а використовується часом як засіб реклами перед ЗМІ та НУО. Це підриває престиж РБ ООН. Категорично відмовляємося асоціювати з Радою Безпеки організоване сьогодні делегацією Литви пропагандистське шоу з запрошенням одіозних фігур. Така сходка свідомо не може дати хоч якоїсь об'єктивної інформації про ситуацію в Криму - одному з суб'єктів Російської Федерації. Зрозуміло, російська делегація буде ігнорувати цей низькопробний захід".
Зазначимо, що на неформальному засіданні Ради безпеки в понеділок, окрім Росії, не були присутні декілька постійних представників Радбезу, в тому числі і Китай.
За матеріалами РИА Новости. Голос Америки